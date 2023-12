גם קרן סל לא תעזור: עיתונאי הקריפטו מנבא שב-2024 השוק ימשיך לדעוך

"ברגע שקנית קריפטו בכסף רגיל", אומר דייויד ג'רארד, עיתונאי הקריפטו הבריטי, "שדדו אותך". לג'רארד שני ספרים על קריפטו, תחום שהוא מכנה "קומדי גולד" או "מכרה זהב לפאדיחות". 2022 הייתה שנת ההתפוצצות של בועת הקריפטו. מיליוני אנשים הפסידו מיליארדי דולרים. אבל ג'רארד נוהג לומר שמדובר בהכרה מאוחרת לגבי מה שמתרחש באמת.

ב-2023 זינקו מחדש מטבעות הקריפטו במאות אחוזים, אך עדיין לא הגיעו לשיא הקודם של נובמבר 2021. לפי ג'רארד, אי אפשר לסמוך על שערי המטבעות כאינדיקציה אמינה למצב השוק. לדעתו, גם ב-2023 הקריסה בתעשייה המשיכה, ועליות השערים היו רק מקסם שווא של שוק לא עמוק שקל לבצע בו מניפולציות. בראיון ל'דבר', ג'רארד מסביר ש-2023 הייתה השנה שבה הרגולטורים האמריקאים שינו מגמה לרעת הקריפטו, ומנסה לחזות איך השלכות השינוי יימשכו גם בעתיד.

אחרי הקריסה הגדולה ב-2022, מה קרה בתחום הקריפטו ב-2023?

"העניין בקריפטו די נעלם. הקריסה מ-2022 נמשכת. אנשים רואים מה קרה לסם בנקמן פריד. היה ברור שהבחור הזה פשוט יילך לכלא, ואז הוא הלך לכלא. המושבעים גילו שהוא אשם תוך 5 שעות, שזה זמן התדיינות קצר למושבעים, אבל ברור שהוא היה נוכל.

"מה שמעניין הוא שהרגולטורים נכנסו לאירוע, בעיקר בארצות הברית, כי זו המדינה שבאמת משנה – כולם רוצים דולרים אמריקאיים, אז זו הרגולציה הכי חשובה. אני חושב שהם ידעו שזה יתרסק, אבל הפוליטיקאים לא היו שם בגלל הלובי של הקריפטו.

"ההתרסקות הייתה כה חמורה, וכל כך הרבה אנשים איבדו כסף ונשדדו, אז הרגולטורים התערבו. החוקים נוקשים יותר, והרגולציה עוד תוגבר. ה-SEC (רשות ניירות הערך האמריקאית) תבעה הרבה מאוד חברות כמו קוינבייס וביננס, וגם רגולטורים אחרים פעלו.

"ארצות הברית רצינית מאוד לגבי סנקציות על טרוריסטים. במיוחד בעניין הזה. יש פוליטיקאים בעד דה-רגולציה ושוק חופשי, אבל אף פוליטיקאי לא יגיד שלא צריך לאכוף הפרת סנקציות. הכוח של ארצות הברית הוא דולרים. הם מודים בזה: 'אנחנו שולחים דולרים במקום חיילים'. אז הדולר הוא ממש חלק ממוטת הכוח האמריקאית. עקיפת סנקציות פוגעת בזה. הם לא רוצים לשלוח דולרים לצפון קוריאה, למשל. הם תקפו את ביננס בעניין הזה. הם אמרו לאחרונה לתת'ר (מנפיקת הטוקן USDT, שמספק את רוב הנזילות בשוק הקריפטו) לשים לב לסנקציות. הם מאשימים הרבה חברות בהפרת סנקציות.

"ה-SEC מגישה אישומים נגד בורסות בקריפטו, בטענה שאי אפשר לעשות את כל הפונקציות בזירה אחת. סוכן הבורסה, עושה השוק והמשמורן צריכים להיות אנשים שונים. בקריפטו נהוג שעושים הכול ביחד, וזה תמיד היה מפוקפק חוקית, אבל עכשיו אוכפים את זה. החוקים האלה קיימים מסיבות טובות. קריפטו הוא לא באמת חדש, יש כבר חוקים לכלים כאלה".

איך מחליטים אם נכס קריפטו הוא נייר ערך?

"ההגדרה של ניירות ערך בחוק האמריקאי רחבה מאוד. זה לא כך בבריטניה. אף מדינה אחרת לא ממש משמעותית. אולי סין, אבל היא שונאת קריפטו".

מה קרה שם?

"מ-2017 עד 2021 היה שם תהליך של הטלת איסורים על הקריפטו. היא לכאורה מדינה סמכותנית, אבל עובדה שהיה צריך לשכנע אנשים במשך תקופה ארוכה כדי לסגת מקריפטו. בכל מקרה, ב-2023 רגולטורים לא מסכימים לזה יותר. הייתי מצפה שתהיה בועה חדשה, שלוש-ארבע שנים אחרי הקודמת, אבל אני לא חושב שהרגולטורים רוצים לאפשר את זה, כי הרבה אנשים יישדדו".

למה הרגולטורים האמריקאים לא מוטטו את ביננס, אחרי כל כך הרבה הפרות חוק?

"הסדר הציות של ביננס, שכולל קנס של כמה מיליארדי דולרים, נראה זול לעומת הסכומים שהם הרוויחו, אבל עיקר העונש הוא לא הקנס, אלא שנים של מעקב צמוד בתחומי ציות לחוק. דיברתי עם איש ציות ארגוני, שאמר לי שזה הליך מאוד נורמלי ורגיל לבנק, אבל כשבנק עובר הסדר כזה, הוא צריך לשכור מחלקה שלמה חדשה כדי לנהל את זה. יש להם עסק של ממש שאינו פלילי. בקריפטו מקרה השימוש היחידי הוא לחמוק מרגולציה. ביננס תגלה שקשה מאוד לציית לחוק ולשמור על בסיס הלקוחות שלהם.

"אז מה שהממשל רצה מההסדר הזה, הוא לא רק סילוק של כל לקוח של ביננס שמפר חוקים כעת, אלא גם דיווח על הפרות בעבר. זו כבר תיבת אוצר של מידע לרשויות. הם יודעים שביננס היא במקרה הטוב רשלנית. אז אם הלקוחות שלה הם כנראה אנשים שמעניינים את הרשויות – זה המון מידע. לביננס אין שום ניסיון בציות לחוק. לבנק יש פעולות ציות משמעותיות. חברות קריפטו מעמידות פנים שאפשר להתעלם מזה".

איך אתה מסביר את הזינוק השנה בשער הביטקוין?

"יש מי שיגידו שבשבוע שעבר כמה אנשים החליטו שביטקוין זה ממש טוב, וקנו ביטקוין. לי יש הסבר אחר. מספר התת'ר עלה ב-6 מיליארד תוך זמן קצר. אנחנו די בטוחים שהם לא מגובים בכלום. הם הודו שהם מדפיסים USDT תמורת הלוואות. בנקים מדפיסים כסף, ולכן יש עליהם רגולציה כבדה. משם נוצר רוב הכסף בימים אלו. תת'ר הם לא בנק. אין להם רישיון ואין עליהם רגולציה. הם בוראים מטבעות ואומרים שיש לזה גיבוי בדולרים. אם היו לך 5 מיליארד דולר מזויפים, כמה גבוה יכולת להעלות את שער הביטקוין? די גבוה. לא יותר מדי גבוה, כי אז מחזיקים אחרים ינסו למכור תמורת דולרים אמיתיים.

"לתת'ר כבר אין ממש ערך, כי אמרו להם בשירות החשאי האמריקאי וב-OFAC (יחידה במשרד האוצר האמריקאי לאכיפת סנקציות) וב-FBI שצריך לנטר אותם. אז בתת'ר אמרו שהם מתנדבים לעשות את זה. לדעתי אין להם ברירה, כי אמרו להם שאחרת הם ילכו לכלא. אם אתה מפר סנקציות אמריקאיות ונגעת בדולר, הם יגיעו אליך".

זו לא חברה אמריקאית. בכיריה לא נוחתים שם. מאיפה הסמכות להתעסק איתם?

"כל דולר בעולם עובר דרך ניו יורק, וזה מבחינת האמריקאים כניסה לשטח השיפוט שלהם. אני משער שהם פחדו שיפילו עליהם את הפטיש. אז תת'ר עכשיו מנוטרים. רואים שהרבה ארנקי USDT פתאום מוקפאים, כי הם עברו דרך ישויות תחת סנקציות. זה אסון לתת'ר, כי הקטע בקריפטו הוא להתחמק מרגולציה, ופתאום זה לא טוב".

זה המצב בכל התעשייה?

"בסירקל, שמנפיקה את הטוקן USDC (צמוד דולר אמריקאי), התנהגו הרבה יותר יפה, כי זו תמיד הייתה ישות אמריקאית, ואם משרד האוצר אומר משהו – הם מצייתים מייד. יש להם פחות בעיות עם סנקציות, כי יש להם פידיון בכסף ממשי. לתת'ר אין. USDC יותר פופולרי ב-DEFI (מסחר אוטומטי בקריפטו באמצעות תוכנות) מאשר USDT. אף אחד לא יכול לממש USDT. יש אולי עשרה לקוחות ישירים שרשאים להמיר אותם לדולרים רגילים. אנשים רגילים לא יכולים, אבל כנראה יכולים לקבל דולר תמורת USDC. לפחות כל עוד הכול בסדר עם סירקל. זו הבעיה עם כסף בהנפקה פרטית, קשה לסמוך על זה".

מה צפוי בקריפטו בשנה הקרובה?

"שותפתי לכתיבה, העיתונאית האמריקאית איימי קסטור ואני, משערים שהדעיכה תימשך. אנחנו מצפים שביננס ייכשלו בנושא הציות, ואני לא יודע מה יקרה אחר כך. כשבנק נמצא תחת הסדר ציות, הוא בדרך כלל מאוד מתאמץ לעמוד בו, כי הוא רוצה להציל את העסק שלו. במקרה של ביננס – אני לא יודע מה הם רוצים".

