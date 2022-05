הקריסה המהדהדת של צמד מטבעות הקריפטו טרה/לונה לפני שבועיים הפנתה תשומת לב משמעותית ליזם הקוריאני דו קואן, שעמד מאחורי יצירתם. דו נהג לזלזל ולקלל את מבקריו ברשתות החברתיות, ואף קרא בעבר למיליארדרים לנסות ולתקוף פיננסית את המטבעות שלו. תקיפה כזו אכן התרחשה בסוף ומוטטה אותם כמעט לחלוטין, ביחד עם התאדות ערך משמעותית במרבית מטבעות הקריפטו.

כדי למנוע התמוטטות כזו, נרכשו יתרות של מטבעות קריפטו אחרים בשווי תיאורטי של מיליארדי דולרים. הנכסים הללו נעלמו, ולא ברור אם כולם אכן נמכרו כדי לנסות לייצב את טרה/לונה או שהם הוברחו לידיים פרטיות כלשהן בימי ההתמוטטות. פענוח היומן המבוזר (הבלוקצ'יין) רק מראה שהן הגיעו לארנקים שידועים כשייכים לזירות למסחר בקריפטו, אבל לא חושף אילו הוראות ניתנו לאותן זירות לאחר מכן.

אתר CoinDesk, חשף כי דו עמד בסתר גם מאחורי "מטבע קריפטו יציב" אחר שכשל בשם Basis Cash בזמן שהוא מקדם את טרה/לונה. לאחרונה התגלה שברישומים המשפטים בקוריאה הדרומית דו סגר פורמלית את החברה Terraform Labs תשעה ימים לפני תחילת ההתמוטטות של טרה/לונה. דו עצמו אמר כתב שאין קשר בין הדברים והסיבה לסגירה היא החלטתו להתגורר בסינגפור, גם כשלא ברור כיצד מגוריו האישיים קשורים למיקום הרישום המשפטי של החברה.

הקריסה ואבדן הנכסים של במפולת זו פגעה ביחידים שהימרו עם נכסים בהיקף קטן וגם בחברות גדולות ומתוחכמות. לעומתם, אדם אחד שהצליח לצאת ברווח מהמפולת, הוא מייקל פטרין, עבריין פיננסי מוכר (אם כי תחת שמות אחרים) שכיום סוחר בקריפטו לפרנסתו והרוויח מטבעות קריפטו בשווי של מעל 700 אלף דולר תוך כדי ההתרסקות.

הונאה ספציפית או מבנה תרמיתי כולל?

הדיון המקובל מתייחס לרמאים בקריפטו בדומה לרמאים בשאר הכלכלה: תופעה מגונה, אבל יוצאת דופן. במציאות, רמאות היא לא דבר יוצא דופן בכלכלת הקריפטו, אלא השגרה היומיומית.

זירת OpenSea, המקום העיקרי למסחר ב"אסימוני קריפטו דיגיטליים" (NFT) הודתה במסחר פנימי, במסגרתו עובדים קיבלו מידע מוקדם ויכלו להשתמש בו לרווח אישי. אירועים כאלו התרחשו גם בזירה האמריקאית Coinbase, בה לכאורה יש יותר פיקוח. לכאורה, זו עבירה על חוקי ניירות הערך והמסחר ההוגן. בפועל, הפיקוח והאכיפה לא קיימים כמעט בכלל.

חברת השקעות הון-סיכון בשם אנדרסין הורוביץ', המכונה A16Z ומגובה בכיסים עמוקים של וול סטריט, נוהגת להשקיע בפרויקטים חדשים בקריפטו, תוך שהיא מסכמת מראש על המסחר העתידי בהם בזירות כמו Coinbase.

לפי ניתוח של המשקיע המכונה CoinYuppie, יש דפוס שגרתי בו כעבור זמן לא רב, ההייפ צונח, והרוכשים המאוחרים נמצאים בהפסד משמעותי, בעוד A16Z נמצאים תמיד ברווח.

פעולה נבזית עוד יותר, וקשה הרבה יותר לגילוי, הוא כשזירות למסחר סוחרות כנגד הלקוחות שלהן, בדומה לתרמית האופציות הבינאריות שפעלה בעבר בישראל. בכל פעם שמשקיע מבצע מינוף, הוא נדרש להשאיר עירבון מסוים בקופת הזירה, כשידוע לה מראש מהו השער שבו העירבון הזה מחולט באופן אוטומטי. בלי רגולציה נשכנית, זה לא מסובך לבעלי הזירה לבצע, אחת לתקופה, מניפולציה במסחר שתביא לחילוט מקסימלי של ערבונות מלקוחות תמימים.

גם מי שרוכש קריפטו ושומר אותו בארנק פרטי ונעול בסיסמה עלול להיתקל בקשיים כשהוא רוצה לפדות אותו בחזרה לכסף רגיל בגלל סיכוני תרמית אפילו בהחלפה בודדת, במידה גבוהה בהרבה מהסיכון בפדיון ניירות ערך מול בנק או חברת השקעות מפוקחת.

ניגודי עניינים ללא הפרעה

מה שברור זה שניגודי עניינים שאסורים בשוק ההון המסורתי, לא מהווים בעיה בשווקי הקריפטו.

חברת תת'ר, שהמטבע שהיא מנפיקה בשם זהה הוא היסוד של כלל המסחר בקריפטו, היא חברה אחות של הזירה למסחר Bitfinex. חקירות משפטיות בארצות הברית נגד החברות מצאו שכספים הוזרמו מאחת לשנייה לפי הצורך, כדי לכסות על גירעונות עתק של מאות מיליוני דולרים. גירעונות שנוצרו בגלל ניהול רשלני ועבירות על החוק. מיילים שדלפו מתת'ר הציגו חשש סביר שהתמוטטות של החברה תגרור אחריה קריסה רחבה בכלכלת הקריפטו כולה.

הרמאים הקטנים של שדלנות הקריפטו

חלק לא קטן מרכישות הקריפטו נעשה בעקבות המלצות משדלנים שונים. לעתים נדירות מדובר בסלבריטאים, בדרך כלל אלו כוכבי רשת במרחב הקריפטו. הם יעלו פוסטים ברשתות החברתיות ובפורומים, יפיקו סרטונים וניתוחים שמסבירים למה הם חושבים שמטבע קריפטו מסוים צפוי לעלות בערכו בעתיד הקרוב.

מה שהקהל שלהם לא יודע זה שמסביב להמלצות הללו יש תעשייה של המלצות בתשלום. עם תעריפים לכל ציוץ, הדהוד, סרטון ושיתוף. יש גם חברות של אמרגנים שמרכזים פעילות שיווק שכזו, ומהם הצליח חשבון הטוויטר ZachXBT לחשוף גליון של תמחירים.

Lets do one more paid shill leak. This time for YouTube, Instagram, and TikTok. pic.twitter.com/hb600a1cDE — ZachXBT (@zachxbt) April 20, 2022

באתר VICE עקבו אחרי הרשימה וניסו ליצור קשר עם השדלנים בתשלום כדי ללמוד על התעשייה הזו מבפנים. מתוך המיעוט שהסכים לדבר, היו כאלה שאמרו שהמחיר ברשימה מנופח ושהם יסכימו לקדם מטבעות קריפטו בתעריף נמוך יותר. החוק האמריקאי, למשל, מחייב אדם כזה לחשוף באופן ברור מה הקשר העסקי בינו לבין הפרויקט שהוא מקדם. דרישה שרוב המשפיענים מתעלמים ממנה בצורה שיטתית. יש משפיענים שאומרים בגלוי שהם משתתפים בהונאה, אבל עדיין ממליצים להצטרף, כי מי שנכנס מספיק מוקדם צפוי לצאת ברווח.

היעד הבא של התעשייה: למנוע רגולציה שתפגע ברמאות

הסנטורית הדמוקרטית אליזבת' וורן מצביעה באופן עקבי על הסיכונים שבכלכלת הקריפטו. "1,000 דולר שהושקעו בטרה שווים כיום 90 דולר בלבד. 1,000 דולר שהושקעו בביטקוין בנובמבר האחרון יהיו שווים כיום 438. המשקיע הממוצע נמצא כיום בהפסד", אמרה בשימוע בסנאט לאחרונה. "מי שבאמת הפסיד כסף אלו לא העשירים והשחקנים הפנימיים, אלא משקיעים רגילים. חלק איבדו על כלל חסכונותיהם".

וורן ציינה שסחר במניות הוא אמנם מסוכן, אבל לפחות הוא מוגן מפני הונאה, מסחר פנימי, ורשלנות אבטחת סייבר. שלוש חולשות בולטות של מסחר בקריפטו. קרנות כספיות (MMF) חייבות לחשוף את הנכסים האמיתיים שלהן, בשונה מתת'ר שנכסיה סודיים ולפי כל הסימנים נמוכים מאוד לעומת השווי התיאורטי של המטבעות שברשותה.

"זה דגל אדום ענקי", אמרה וורן. "למשקיעי קריפטו אין הגנות משקיעים בסיסיות לעומת השקעות בבורסה". הסנטורית דרשה מהרגולטורים האמריקאים להציע פתרונות לסוגיה.

הדרישות של וורן הן הגיוניות בפני עצמן, אבל יישום שלהן כפשוטן יביא לידי אבסורד: מטבעות קריפטו נוצרו במטרה לעקוף פיקוח מטעם המדינה. זה לא באג, זה הפיצ'ר היסודי שלהם. הטלת רגולציה שוות ערך למסחר בהם כמו במסחר פיננסי רגיל, יכולה לעקר כמעט לחלוטין את הסיבה לקיומם.

לכן, בתעשיית הקריפטו מנהלים כעת מאבק שקט כדי לנטרל את היכולת להטיל עליהם רגולציה. "צבא הלוביסטים" של התעשייה כולל למעלה מ-240 איש בארצות הברית בלבד ומורכב מרגולטורים פיננסיים לשעבר, עוזרים פרלמנטריים ומנהלי קמפיינים פוליטיים.

כך למשל, סם בנקמן פריד, בעלי הזירה למסחר בקריפטו FTX, הוא גם בעלי אלאמדה ריסרץ', חברה למסחר מחוכם בקריפטו, ניגוד עניינים שמתקיים ללא הפרעה. FTX העניקה לאחרונה תרומות פוליטיות של עשרות מיליוני דולרים וכבר מריצה מועמדים בבחירות מקדימות בארצות הברית. בצורה זו מכוונת התעשייה להשתדל עד כמה שתוכל לטרפד כל כוונה לרגולציה של התחום.

How amazing is this Tony Blair, Bill Clinton, Sam Bankman Fried #cryptoBahamas pic.twitter.com/CBWBOPSrOZ — Jamal Smith Bahamas (@BahamasSmith) April 28, 2022

תעשייה של בזבוז משאבים שיטתי

במקרה הטוב ביותר, השקעה בקריפטו היא משחק סכום אפס, בדומה לתרמית פירמידה. מרבית מטבעות הקריפטו גרועים מפירמידה. הם מהווים משחק בסכום שלילי, כשכספים בהיקף גדול נדרשים רק כדי לתחזק את רשתות המחשבים שמפעילות את מטבעות הקריפטו. זה כסף שיורד לטמיון ומופנה בעיקר ליצירת זיהום אוויר ופליטת גזי חממה בשל צריכת חשמל מטורפת.

בתעשייה שסובבת את הקריפטו נהוג להשתמש בלשון כפולה. מנהלי החברות תמיד יצהירו שהם "בעד רגולציה שתפחית את חוסר הוודאות בתחום", אך גם כזו שלא "תמנע חדשנות". בפועל, מדובר בקרב נגד כל רגולציה. כשהמודל העסקי הבסיסי הוא מבנה תרמיתי, רגולציה משמעותית היא אכן הסיכון מרכזי.