ישר והליכוד ייפגשו לראשונה למו"מ, גוש השינוי נערך למינוי ראשי הוועדות בכנסת

נציגי מפלגת ישר של גדי איזנקוט צפויים להיפגש היום (ראשון) עם נציגי הליכוד לפגישת מו"מ ראשונה על כניסה לממשלה בראשות איזנקוט. נתניהו פרסם במוצאי שבת הצהרה שבה קרא לאיזנקוט לשבת למו"מ "ללא תנאים מוקדמים" להקמת ממשלת אחדות, אלא שאיזנקוט הבהיר שפגישה כזו כבר נקבעה ליום ראשון, וכינה את ההצהרה "עוד ספין". איזנקוט ציין כי הוא פועל ללא הפסקה בדיונים עם גורמים מכלל הסיעות לטובת מה שהוא מגדיר "ממשלת חירום לאומית".

בליכוד מנסים ללחוץ על איזנקוט להקים ממשלת אחדות בראשות נתניהו, ובמוצאי שבת ח"כ אלישע מדן (הליכוד) אף הקים אוהל מחוץ לכנסת והבהיר כי ישהה ויישן בו עד שתוקם ממשלת אחדות. מדן נחשב לגורם מאחד ולקונצנזוס, ובליכוד נעזרים בכך במטרה להפעיל לחץ נוסף על איזנקוט. מפלגת ישר אף הזמינה את נציגי הליכוד לצרף גם את מדן לפגישת המשא ומתן. איזנקוט כבר הבהיר כי הממשלה שיקים תהיה בראשותו וללא מפלגת עוצמה יהודית, אך ציין כי הוא פתוח לשיח עם הליכוד.

בצוות המו"מ של ישר חברים: יואב הורוביץ, רונן מנליס וחילי טרופר. בצוות המו"מ של הליכוד חבר מועמד הליכוד לתפקיד מבקר המדינה, שכבר הסיר את מועמדותו, עו"ד מיכאל ראבילו, וגורמים נוספים מטעם הליכוד.

החלפת יו"ר הכנסת: גוש השינוי נערך להצבעה ביום שלישי

לצד פגישות המו"מ, בגוש השינוי נערכים להחלפת יו"ר הכנסת וראשי הוועדות שנדרשות לתפקד ברציפות, במטרה לבסס את מקומם כקואליציה. ל'דבר' נודע כי יו"ר הוועדה המסדרת, ח"כ רועי פולקמן (ישר), יכנס את הוועדה ביום שני כדי לדון בהצעה לבחירת מועמדים לנשיאות הכנסת, שיכהנו כסגני היו"ר.

ביום שני בשעה 9:30 צפויה ועדת הכספים המתחלפת להצביע על בחירתה של ח"כ לירן אבישר בן-חורין (ביחד) לתפקיד ראשת הוועדה הראשונה בהיסטוריה. נגד אבישר בן-חורין עלו טענות לניגוד עניינים בשל היותה נשואה ליועץ האסטרטגיה והתקשורת איתי בן חורין, שמייעץ לחברות הגדולות במשק וכן למספר בנקים גדולים. היו"ר המיועדת הבהירה כי הסדר ניגוד עניינים חל על נושאי משרה בממשלה ולא בכנסת, אך כי היא מתכוונת להסדיר בכל מקרה את ניגודי העניינים שלה. הוועדה צפויה לקיים גם דיון בנושא משמעויות הפסקת הסיוע הביטחוני האמריקאי לישראל.

בוועדת החוץ והביטחון יצביעו כחצי שעה מאוחר יותר, בשעה 10:00, על מינוי אביגדור ליברמן (ישראל ביתנו) לתפקיד יו"ר הוועדה. ליברמן כבר כיהן בתפקיד בעבר, וכן בתפקיד שר הביטחון. יו"ר ישראל ביתנו, שנחשב למי שעשוי להכריע את זהות ראש הממשלה הבא, מעוניין להתחיל לקדם חקיקה שתביא לגיוס חרדים ותסדיר את מעמדם של בני הישיבות, בתקווה להצליח למשוך את הסיעות החרדיות לתוך ממשלה בהובלת גוש השינוי, בין אם בראשות איזנקוט ובין אם בראשותו. הוועדה קבעה גם דיון נוסף לאחר שתסתיים ההצבעה, בנושא שטרם הובהר.

לקראת פתיחת עבודת הכנסת: מינוי מתן כהנא והצעות החוק שעל הפרק

ביום שני יתקיים במליאת הכנסת יום בן גוריון, ולא צפויים להתקיים בה דיונים על הצעות חוק פרטיות. את הדיון על החלפת יו"ר הכנסת צפויות מפלגות גוש השינוי להביא להצבעה במליאה ביום שלישי. בתגובתו לנתניהו אמר איזנקוט כי המבחן של אנשי נתניהו יהיה בכך שיאפשרו ביום שלישי הליך תקין לבחירת יו"ר הכנסת, ואף יתמכו במתן כהנא לתפקיד. "זו ההזדמנות שלהם להוכיח כמה רציניים הם. או שפעם נוספת, הכל זה טריק פוליטי ריק ותו לא. הבחירה בידיהם", כתב איזנקוט. "אני פועל, גם בדקות אלו ממש, להקים ממשלת חירום לאומית במהרה". יש לציין כי עם או בלי תמיכתן של מפלגות גוש נתניהו, מתן כהנא צפוי להתמנות ביום שלישי לתפקיד יו"ר הכנסת, עם לפחות 67 חברי כנסת שיתמכו בו.

בנוגע לחקיקה פרטית, ביום השבעת הכנסת הגישו מפלגות גוש השינוי עשרות הצעות חוק פרטיות, ובהנהגת הגוש עדיין לא החליטו אילו הצעות לקדם. לפי גורמים, מדובר בארבע או חמש הצעות חוק פרטיות שיעלו, במטרה להציג סדר יום ולהעלות הצעות שלפחות חלקן יכולות לעבור בטווח זמן קצר.