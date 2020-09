שלושה אנשים נהרגו בשרפת יער באורוויל קליפורניה. השריפה שמשתוללת תחת רוח חזקה אילצה אלפי אנשים להתפנות מבתיהם, תוך שהיא זורעת נתיב הרס של 25 מיילים בהרים ובגבעות. מתחילת השנה נשרפו בקליפרוניה קרוב ל-1,000 קמ"ר, כלומר כ-9% משטחה של מדינת ישראל.

"הקהילה שלנו נמחקה, כולם פונו", מתארת הולי בראון ל-USA TODAY, "יכולנו לשמוע את העצים מתפצחים כשהזוהר האדום עלה מעל הגבעה". הולי, שפונתה מהחווה שלה באזור טולהאוס, מצאה מקלט בכנסיה יחד עם אמה, אחיה וארבעת כלביהם.

השריפה באורוויל איימה גם על העיירה פרדייז, שנחרבה רק לפני שנתיים בשריפה הקטלנית ביותר בהיסטוריה במדינה. אזרחים נסערים ניסו להימלט מהעיירה וגרמו לפקקי תנועה גדולים.

עונת השריפות החלה השנה בסוף יולי, עם שריפה שכונתה "אפל פייר". לפי סוכנות AP, מאז אמצע אוגוסט, השריפות בקליפורניה הרגו 11 אנשים, השמידו יותר מ-3,600 מבנים, שרפו עצי סקוויה (REDWOODS) עתיקים וכפו פינוי קהילות סמוכות לחוף, במחוז ויין ולאורך הרי סיירה נבאדה.

לפחות 24 שריפות פעילות כעת (חמישי) בקליפורניה, שלוש מהן ברשימת חמש השריפות הגדולות ביותר שאירעו במדינה. שריפות יער אחרות פיחמו שטחים ניכרים במדינה, תוך כדי תנאי יובש קיצוני ורוחות הנושבות במהירות 72 קמ"ש.

החזאים צופים כי הקלה במזג האוויר מתקרבת ותוכל לעזור לכבאים, שנכשלו עד כה לצמצם את הלהבות.

דניאל סויין, מדען אקלים מאוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס, העריך כי השריפה השמידה לפחות 1,036 קמ"ר ב-24 שעות.

חברת החשמל PG&E שוב יזמה הפסקות חשמל, כדי לבצע בדיקות ברשת. כ-3,000 עובדים נפרסו ביום רביעים לבדקו קווי מתח, לפני שהושב החשמל ל-167,000 לקוחות. החברה גרמה לעלטה נרחבת בשנה שעברה, מסיבות דומות.

Family member flying out of California this evening just sent along these photos from the flight. She said passengers could smell the smoke from the wildfires in the cabin. pic.twitter.com/ssHjcjzZwc

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) September 7, 2020