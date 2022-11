תעשיית הקריפטו תולה תקוות בחבל הצלה מרישי סונאק

ראש ממשלת בריטניה החדש רישי סונאק, נחשב לתומך מובהק של כלכלת הקריפטו וביטא בעבר תקווה להפוך את בריטניה למוקד עולמי של נכסי קריפטו. גם בישראל מוסדות פיננסיים מגבירים את ערוצי הגישה להשקעה בקריפטו, למרות הירידות החריפות בשנה האחרונה בשוק זה והסיכונים הרבים הטמונים בו.

ראש הממשלה החדש של בריטניה איננו סנסציה רק בשל היותו ראש הממשלה הצעיר ביותר בממלכה מאז 1812 או נוכח מוצאו ההודי-אפריקני, אלא גם בשל עמדותיו התומכות בכלכלת הקריפטו. בתפקידו כשר האוצר בממשלה של בוריס ג'ונסון הודיע באפריל השנה על תכנית להפוך את בריטניה למוקד עולמי של השקעות בקריפטו.

הוא הורה אז למטבעה הממשלתית להנפיק אסימוני NFT, יוזמה שלא יושמה עד כה. סונאק גם תומך בחקיקה שנועדה להטיל רגולציה על מטבעות קריפטו "יציבים" – שערכם אמור להיות צמוד למטבע מדינתי רגיל, כאמצעי תשלום קביל ומוסדר.

חברות הקריפטו בבריטניה נדרשות לפעול תחת רשיון של ה-FCA – רשות הפעילות הפיננסית בממלכה, ורבות מהן לא מקבלות אישור. לטענת ה-FCA, אין בכך עדות לקשיחות מוגזמת מצידה, אלא תוצאה ישירה של אי עמידת החברות בדרישות הרשות למניעת הלבנת הון. מספר חברות כבר ויתרו על פעילות בבריטניה בעקבות דרישות אלו. בתעשייה מקווים שסונאק יגרם ל-FCA להקלות שונות.

התוכנית האסטרטגית של הבורסה הישראלית ל-5 השנים הקרובות כוללת השקת פלטפורמות למסחר בנכסי קריפטו, מתוך ביטחון בהמשך המגמה העולמית בתחום הפיננסים של מעבר לשיטות אלו, הבורסה הישראלית לא מעוניינת להישאר מאחור.

בתכנית להקים זירות למסחר ב-NFT, אסימוני קריפטו שאמורים לייצג אג"ח וייתכן שגם נכסים נוספים. אף על פי כן, טכנולוגיות בלוקצ'יין וקריפטו לא מייצרות שום עדיפות טכנולוגית על פני שימושי מסחר רגילים, אלא רק בתחום המסחר תוך התחמקות מפיקוח. לפי קית' פריצ'ארדס, לשעבר מנהל אגף טכנולוגיות מידע בבנק JP מורגן צ'ייס, שימוש בכלים אלו לא צפוי לספק שום יתרון בעבור בורסה חוקית ומפוקחת.

בנק לאומי יאפשר בימים הקרובים רכישת קריפטו באמצעות הפלטפורמה Pepper invest. השירות יתבצע בשיתוף חברת הקריפטו האמריקאית PAXOS, לרכישת ביטקוין או את'ר. לא מדובר ברכישה אמיתית של המטבעות, אלא בשירות משמורת – הלקוחות לא יוכלו להעביר אותם לארנק דיגיטלי משלהם, אלא בשיטת 'גן סגור' שיפעיל בנק לאומי. הבנק עצמו ירוויח מעמלות קניה ומכירה, אך לא ברור מה ירכוש הבנק מ-PAXOS כנגד הרכישות של הלקוחות וכיצד יגדר את הסיכונים מאחזקות אלו.

עד מאי 2022 התרחש ראלי עוצמתי בכלכלת הקריפטו, בו אסימונים דיגיטליים שלא מגובים ב'דבר' זכו להערכות שווי של מיליארדי דולרים, עד שקרסו בזה אחר זה וגררו איתם חברות קריפטו רבות כמו וויאג'ר, צלסיוס, קרן 3AC ומספר רב של חברות קטנות וזירות מסחר. בוויאג'ר המשקיעים הקטנים אמנם עשויים לראות בחזרה כ-70% מהשווי של אחזקות הקריפטו, הרי שלא ברור אם בעלי חשבונות בצלסיוס יראו החזר כלשהו.

השקעה בקריפטו נושאת סיכונים רבים: סיכוני ניהול עצמי של ארנק דיגיטלי, סיכוני אבטחת הסיסמה, סיכוני רגולציה, סיכוני הונאות ו"ריצה אל הבנק", וכן בזבוז אנרגיה עצום לטובת תפעול המערכות לכרייה ולאחזקה של המטבעות, שמחייב אבדן של מספר מיליארדי דולרים בשנה רק כדי לממן את הוצאות החשמל של כריית ביטקוין. ברוב המקרים, הסיכוי להפסיד כסף גדול מהסיכוי להרוויח כסף.

Core Scientific's Potential Bankruptcy ???? (1 / x)

Crypto miner likely insolvent by the end of 2022, if not sooner. Halted payment on its ~$1.0bn debt outstanding. pic.twitter.com/xsJrWGnMTE

— Greg (@B1ockGreg) October 28, 2022