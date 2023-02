ללא הודעה רשמית: אפל הקלה את פתיחת מכשירים נעולים

אפל החלה להקל על פתיחת מכשירים נעולים, כך לפי עדויות גולשים, מה שמהווה שינוי לטובה ממדיניות נעילת המכשירים של החברה, אשר גורמת להשלכה לפח של מליוני מכשירים תקינים מדי שנה ברחבי העולם. ההקלה מאפשרת לבקש פתיחה של מכשיר נעול, אך ההליך מביא לתוצאות שרירותיות ולא פותר את עיקר הבעיה, שקיימת בשוק המוסדי, ולא במשקי הבית.

מדיניות נעילת המכשירים של אפל זוכה לביקורת על חומרת יתר. רוכשי מכשירי יד שניה מתוצרת אפל חשופים למספר מנגנוני נעילה מקבילים, בהם נעילת מכשיר ונעילת iCloud. מנגנונים אלו מקטינים את הערך הכספי של גניבת מכשירי אפל בשל הקושי לפרוץ אותם, אבל הקושי להפעיל אותם כה גדול, שגם רוכשים חוקיים נתקעים עם מכשיר נעול וחסר שימוש.

מי שדוחף להגביר את המודעות לבעיה הוא ג'ון באמסטד, מחדש מחשבים אמריקאי ממיניאפוליס, מניסוטה, שהקים את חברת RDKL, לחידוש מוצרי אלקטרוניקה של אפל מחברות מחזור, בעזרתה הוא משיב אותם לחיים או מוכר אותם לחלפים ובכך מציל אותם מגריסה.

Hey @tim_cook @apple , why have you condemned this beautiful M1 MacBook and millions like it to death? Its battery has only 4 load cycles, and it wants to LIVE! #righttorepair #activationlock pic.twitter.com/R2Mr2PeTCH

כדי לשחרר מכשיר מנעילה, על הבעלים הקודם לנתק אותו משיוך לחשבון iCloud. ללא ביטול השיוך, בעת הפעלת המכשיר הוא "מטלפן הביתה" לאפל כדי לברר סטטוס ואם לבעלים החדש אין את פרטי הכניסה לחשבון שמשויך למכשיר, הוא חסר כל שימוש.

ברכישות יחידניות מדובר במנגנון סביר, מפני שאפשר לפנות לבעלים הקודם ולבקש ניתוק בדיעבד. הבעיה העיקרית היא בשוק המוסדי, שבו מוסדות שולחים בבת אחת מאות ואלפי מכשירים למחזור, מבלי שהם טורחים לבצע ביטול של השיוך שלהם, לפעמים תוך אדישות מוחלטת למה יקרה איתם לאחר מכן. לבאמסטד נודע שאפילו נציגים של אפל, אומרים לאחראי ה-IT שלא לטרוח לבטל את השיוך, ולהסתפק בשליחת המחשבים והטאבלטים לממחזר מורשה, שיוודא את השמדת המכשירים בתהליך.

מחזור מחשבים איננו הליך סביבתי, בהשוואה לאפשרות לשימוש חוזר. הוא אמנם עדיף על המקרה הגרוע מכל שבו מכשירים פשוט מושלכים למטמנות בעולם השלישי, וגורמים לנזק המרבי האפשרי, אך הפער איננו גדול.

On the "just don't buy locked devices/ask original owner" suggestion: Yes that sounds logical, but due to the complicated and messed-up nature of the recycling industry, and the backwards customer/vendor relationships in play, that's just not possible in most cases.

— John Bumstead (@RDKLInc) February 7, 2023