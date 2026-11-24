כמעט חודש אחרי הבחירות וממשלה חדשה עדיין לא נראית באופק, אבל במשרד האוצר וברשות המסים כבר מוכנים לדיוני התקציב ומחפשים מקורות הכנסה חדשים למדינה.

העלייה בהוצאות המדינה – ובפרט הגידול בהוצאות הביטחון – מצריכים הכנסות נוספות למדינה. על פי פרסומים בתקשורת, המהלכים האפשריים הם ביטול פטורים או מיסוי של ענפים חדשים.

מהלך מרכזי, שאותו מגדירים במשך שנים באוצר 'הכרחי', הוא הגדלת בסיס המס והקטנת שיעורי המס. כלומר ביטול וצמצום פטורים ממס לצד ההפחתה במס ההכנסה הכולל. על פי דיווחים בתקשורת, ההתמקדות כעת היא בביטול הפטורים. בין הפטורים שביטולם נשקל: נקודות זיכוי מס הכנסה להורים, צמצום הטבות מס לפי מקומות מגורים שהורחבו בממשלה האחרונה, וביטול הפטור ממע"מ ברכישה באילת.

בנוסף נבחנת החלה או הגדלה של מסים בתחומים שכיום אינם ממוסים, למשל ביטול הפטור ממע"מ על פירות וירקות ופטור ממע"מ לתיירים בישראל. הצעדים האפשריים: החלת 'מס נטפליקס' על שירותים מיובאים (כמו פלטפורמות סטרימינג), החזרת המס על קרקעות לא בנויות (שנפל בחוק ההסדרים הקודם), הטלת מס על טיסות מסחריות, הגדלת המס על מוצרי יוקרה והחזרת המס על משקאות ממותקים וכלים חד פעמיים.

ריווח נוסף של מדרגות המס

אפשרות נוספת היא שבאוצר ימליצו לרווח פעם נוספת את מדרגות המס. כלומר מי שמשתכר בחודש יותר מ-19 אלף שקלים – ישלם פחות מס מדי חודש. בנוסף הקפאת מדרגות המס לכלל משלמי מס הכנסה תימשך גם ב-2027. בתקציב 2026 הוחלט לרווח את מדרגות מס ההכנסה, כך שעובדים שמשתכרים בחודש יותר מ-16 אלף שקלים – ישלמו פחות מס הכנסה בכל חודש. התשלום החודשי לבעלי הכנסה חודשית של יותר מ-25 אלף שקלים התשלום החודשי הופחת ביותר מארבע מאות שקלים בחודש. ההצעה החדשה אינה כוללת את ביטול ההחלטה להקפיא את מדרגות מס ההכנסה ב-2027 – מה שיגדיל את המס לכלל העובדים ששכרם מחויב בתשלום מס, כולל בעלי הכנסה נמוכה-בינונית.

על פי דיווחים, גם בתחום הפנסיה עלו כמה הצעות לצמצום חובת ההפקדה לפנסיה, לצד צמצום ההטבות על חסכונות פנסיוניים. בנוסף קיימת הצעה לצמצום הפטור ממס על קרנות השתלמות. כמו כן צפויה להמשיך ולהתקדם רפורמת הארביטראז' שהחלה ביולי.

בתחום הנדל"ן עלו כמה הצעות לשינוי המיסוי: ביטול של הפטור ממס שחל כיום על שכר דירה בגובה של עד 5,600 שקלים לחודש; חובת דיווח על כל השכרת דירה כדי להקשות על העלמת מס. נשקלת גם הפחתה במס הרכישה לדירות כ'פיצוי' למשקיעים בנדל"ן.

אחת מההצעות שמונחות על השולחן היא העמקה של רפורמת הרווחים הלא מחולקים (או הרווחים הכלואים), שסגרה חלקית פרצה במערכת המס שמאפשרת לבעלי חברות לדחות באופן קבוע חלק גדול מתשלום המס על הרווחים. צעד כזה עשוי להגדיל את הכנסות המדינה ב-1.2 מיליארד שקלים נוספים בשנה, בעיקר מהמאיון העליון (בעלי הכנסה שנתית מינימלית של כ-1.4 עד 1.6 מיליון שקלים בשנה). עוד נבחנת העלאת מס על אופציות שקיבלו עובדי הייטק.

2027 תתחיל ללא תקציב

לממשלה שתקום יהיו 145 ימים מרגע השבעתה להעביר תקציב, כך ש-2027 תתחיל ללא תקציב. במקרה של בחירות נוספות ייתכן שגם תסתיים ללא תקציב, ובמקום זאת עם תקציב המשכי. התקציב מוצמד פוליטית לחוק ההסדרים, שהוא חוק אחד שמכיל שלל חוקים שונים. חלק מהסעיפים בחוק ההסדרים משפיעים ישירות על התקציב, למשל סעיפים שקשורים להכנסות המדינה לאותה שנה, בעוד חלקם נוגעים לשינויים מבניים שאינם משפיעים ישירות על התקציב. עיקר החקיקה הכלכלית במהלך השנה עוברת כחלק מחוק ההסדרים, בלו"ז חקיקה צפוף שאינו מאפשר העמקה בכל סעיף, כפי שנדרש. חוק ההסדרים ספג ביקורת והגבלות מהייעוץ המשפטי לכנסת ומגורמים מקצועיים.

לא כל התוכניות שדווחו צפויות לעבור וחלקן אינן אפילו ממשיות. למשרד האוצר, ובייחוד לאגף התקציבים באוצר, יש היסטוריה ענפה של הכנסת 'עיזים' בדיוני התקציב: סעיפים שמקודמים לצורך ויתור עתידי כחלק מהמשא והמתן על התקציב. המטרה היא השארה של סעיפים אחרים והוכחה של יכולת התגמשות כלפי חוץ. בתקציב הקודם העז המפורסמת ביותר הייתה הפרטת רכבת ישראל.