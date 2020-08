שלב רבע הגמר של ליגת האלופות לנשים ייפתח מחר (שישי) בספרד בטורניר מקוצר, בהשתתפות 8 הקבוצות הטובות באירופה. המשחקים יתקיימו בשני מגרשים, בבילבאו וסן סבסטיאן, כאשר לביאות היבשת – ברצלונה, וולפסבורג, פריז סן ז'רמן וארסנל ינסו להפתיע את הפייבוריטית לזכייה והאלופה בארבע העונות האחרונות, ליון. הגמר ייערך ב-30 לאוגוסט ובסיומו רק קבוצה אחת תניף את הגביע. המשחקים ישודרו ברחבי אירופה, אך עד כה לא נקנו הזכויות לשידור בישראל.

שתי הקבוצות הבכירות בספרד, ייפגשו בקרב מותח על העלייה לחצי הגמר. ברצלונה מגיעה כפייבוריטית למשחק עם זכייה בתואר האליפות בספרד, לאחר הפסקה ארוכה של 3 עונות. בארסה החזירה לשורותיה את כוכבת נבחרת ספרד ג׳ניפר הרמוסו, שביחד עם אסיסאט אושואלה הניגרית משלימות צמד התקפי קטלני, שסיפק יחדיו 43 שערים ב-19 משחקי הליגה העונה. ברצלונה, שהגיעה בעונה הקודמת לגמר, מקווה לעשות צעד נוסף בדרך לתואר ספרדי ראשון.

אתלטיקו מדריד שמגיעה לראשונה לרבע הגמר, ניצחה בשלב הקודם את מנצ'סטר סיטי החזקה. הקבוצה ממדריד מקווה להמשיך להפתיע ומגיעה עם השוערת החדשה הדוויג לינדהל השבדית, שתצטרך כבר במשחק הבכורה שלה להעניק מהשקט והניסיון ברמות הגבוהות, שכל כך חסר לסגל של אתלטיקו.

אלופת גרמניה מסתמנת כקבוצה שיש לה את הסיכוי הגדול ביותר לנצח את ליון בקרב על התואר. וולפסבורג היא הפייבוריטית הברורה במשחק הזה, עם שחקניות מהטופ העולמי, אותן מובילה פרניל הארדר. הכוכבת הדנית הייתה בלתי ניתנת לעצירה העונה עם 27 שערי ליגה ואמורה להנהיג ביחד עם הקפטנית אלכסנדרה פופ את הגרמניות לשלב הבא.

