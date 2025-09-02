לאחר מותם של 3 ילדים: תושבי הצפון יפגינו נגד ניצול מקבצי הנדבות בצמתים

בפעם הראשונה בשנים האחרונות, תושבי הצפון יפגינו מחר (רביעי) בערב בצומת יאסיף במטרה לעורר מודעות לילדים המקבצים נדבות בצד הכביש. המחאה, המאורגנת בידי תושבים יהודים וערבים מאזור הצפון שמצבם של הילדים המקבצים נדבות בצמתים נוגע בהם, מבקשת להעיר את הרשויות. בשנה האחרונה נהרגו שלושה ילדים מפגיעת רכבים בזמן שקיבצו נדבות.

אחלם מארון, עובדת סוציאלית מעוספיא, מספרת שהיא רואה את הילדים הקבצנים בדרכה לבקר את הוריה בכפר כנא. "זה מסוכן להם", אומרת מארון שתשתתף מחר בהפגנה. "העניין של ניצול הילדים הוא קשה, בחום כבד או בגשם, אתה פוגש אותם תמיד. הם מבקשים דברים מאוד בסיסיים, כמו ביגוד או מזון, זה מעיד על כמה הם מנוצלים".

בחודש שעבר נפצע אנושות אברהים אבו חסן בן ה-9 מרכב חולף בזמן שקיבץ נדבות בכביש 65, ומת לאחר כמה ימים מפצעיו. בחודש מרץ נהרגו הנערים מוחמד דאבבסה (15) ומואטס חרב' (13) בזמן שקיבצו נדבות בצומת אבליים. למשטרה אין נתונים מדויקים על מספרי הילדים שנהרגו ונפצעו בזמן שקיבצו נדבות בצמתים, אך ההערכה היא שמספר הפצועים גבוהה הרבה מהמדווח.

צומת יאסיף נבחר למקום המתאים להפגנה בשל ריבוי הילדים המנוצלים ונשלחים לאזור, ומארון מקווה שהפעולה בה צפויים להשתתף כמה עשרות תושבים, תצליח לחולל שינוי, "אני מקווה ללחוץ על המשטרה ועל הגורמים במשרדים השונים לקבל יותר אחריות". המפגינים יעמדו עם שלטים "לא תורמים לניצול ילדים" ו"זאת לא תרומה זה פשע" – שניהם מכוונים לעורר מודעות לנוסעי הדרך כי הכסף שהילדים אוספים מגיע לידיים הלא נכונות.

בשנים האחרונות, אנחנו ב'דבר' עוקבים אחרי התופעה, שהיא אחד הביטויים הקיצוניים ביותר של ניצול בני אדם בישראל. לאורך השנים תיעדנו את המפעילים של הילדים סופרים את הכסף בצד הכביש; את הורדת הילדים מרכבי המפעילים המנצלים; ילדים שנפצעו מרכבים מואשפזים בבתי החולים; דו"חות שונים של הרשויות שסקרו את התופעה. כמו כן, קיימנו ראיונות עם הבימאי בדראן-בדראן שהפיק את הסרט 'אגורות', ועם אביעד אמבש, ניצול כת אמבש, שקיבץ נדבות כילד.