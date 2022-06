מפולת בקריפטו: ביטקוין ב-19 אלף דולרים, את'ר מתחת לאלף דולרים

מטבע בִּיטְקוֹיְן ממשיך לאבד גובה ונסחר היום (שבת) סביב 19 אלף דולרים. מדובר בצניחה של כמעט 10%ביממה ואבדן של שליש משוויו בשבוע.

משפיעני הביטקוין התגאו ששערי השפל של המטבע היו גבוהים משערי השיא בגל העליות הקודם אך לא עוד, השפל הנוכחי נמוך מהשיא של 2017, אז נסחר ביטקוין בשער של כ-19,500 דולרים. מטבע הקריפטו השני בפופולריות, האת'ר, ירד בשיעור דומה ונסחר כעת בפחות מאלף דולרים.

שני המטבעות חזרו ל-2020 מבחינת שעריהם, מה שמוחק חלק גדול מכלכלת הקריפטו שפרחה בשנתיים האחרונות. העלאת הריבית של בנקים מרכזיים בעולם מקשים על השקעות חדשות בכסף זול כבעבר, ומראות שכלכלת הקריפטו ניזונה בעיקר מ"אוויר חם" שכעת בורח.

סימן משמעותי נוסף קשור לאבן הבריח של כלכלת הקריפטו שהוא המטבע תת'ר שאמור להיות צמוד לדולר. מספר התת'ר במחזור ירד מ-83 מיליארד בשיא ל-68 מיליארד כיום, כ-4 מיליארד פחות מאשר לפני שבוע.

סך המטבעות דמויי הדולר מונים כיום כ-170 מיליארד דולרים. כאן טמונה "פצצת זמן" משמעותית, לאור העובדה שסכומים אלו אמורים להיות מגובים בנכסים אמיתיים בדולרים, אך רוב הכסף המדובר לא עבר מעולם דו"ח כספי מבוקר מפירמת ראיית חשבון בעלת מוניטין.

תת'ר ידוע לשמצה במיוחד מבין המטבעות דמויי הדולר, לאור חקירות משפטיות וקנסות מנהליים שחטף, בהם קבעו רגולטורים אמריקאים שחברת תת'ר התנהלה לתקופות ממושכות ללא גיבוי דולרי מלא, הטעיית משקיעים והפסדים משמעותיים של נכסים.

לכן, לא ניתן לקבוע האם חברת תת'ר אכן פדתה 25 מיליארד דולרים ב-5 שבועות, או שמדובר במחיקת שעבודי הלוואות בקריפטו, שהיוו עירבון תמורת הנפקת תת'ר או אף בריאת תת'ר חדשים ללא כל נכס מגבה משום סוג.

תחילת המפולת הנוכחית התחילה בהתקפה פיננסית מחוכמת נגד פלטפורמת לונה/טרה, שגרמה להתאדות תיאורטית של 18 מיליארד דולרים.

יחידת השקעה בקרן GRAYSCALE, שמרכזת כ-3.4% מיתרות הביטקוין הגדולות בעולם, נסחרת כיום בהנחה של עשרות אחוזים משווי הביטקוין שלה. פער זה נובע מהמודל העסקי של הקרן – דמי ניהול של 2% על הנכסים, והסירוב לאפשר פדיונות למחזיקים.

הקרן שואפת לעבור ממודל של חוזים עתידיים שבו המסחר ביחידות ההשקעה מהווה למעשה הימור בדולרים על שער הביטקוין, למודל של חשיפה ישירה לביטקוין. אך רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) סירבה עד כה לעשרות הצעות דומות ולא צפויה לאפשר מודל כזה. משקיעים שקנו יחידות השקעה כאלו, תקועים היום עם ההפסד ללא ביקושים משמעותיים היות והקרן מסרבת לפדות את ההשקעה ועתיד הביטקוין נראה עגום.

Per Do Kwon’s IG, the ballgame to anchor demand for crypto is a Bitcoin ETF and implicitly, guidelines that include crypto for portfolio bucketing. pic.twitter.com/YxadUuwhDP

היזם הקוריאני דו קואן, שעמד מאחורי הצמד טרה/לונה, רואה בהמרה אפשרית של GRAYSCALE קרש הצלה לקריפטו כולו, באמצעות זרם חדש של כספי חוסכים מגופים מוסדיים. נכון לעכשיו, אין כל עדות לכך שזה יקרה, ועדויות עבר רבות לכך שזה לא יקרה.

משקיעי פלטפורמת צלסיוס, המחזיקה בנכסי קריפטו שעדיין שווים מיליארדי דולרים, מנועים כיום מביצוע משיכות. גם הגורמים העסקיים שהשקיעו בצלסיוס 750 מיליון דולרים לפני כמה חודשים צפויים לא לראות החזר מהשקעה זו, כולל קרן פנסיה מקוויבק שהשקיעה 150 מיליון דולרים.

חברת BLOCKFI עוסקת באופן מוצהר בהלוואות ופיקדונות בקריפטו. לפי הצהרתה מסוף מרץ היא חשובה ב-1.6 מיליארד דולרים לסיכוני אשראי, כ-25% מתיק ההלוואות שלה כולו. בשונה ממשכנתא בנקאית, מלווי קריפטו דורשים בדרך כלל ערבונות גבוהים בהרבה משווי ההלוואה עצמה. מסתבר שחלק משמעותי מההלוואות BLOCKFI גובו בערבונות נמוכים בהרבה. לאור צניחת הערך הדולרי של נכסי הקריפטו, צונח גם שווי הערבונות של החברה.

קרן הגידור 'הון שלושת החיצים' (3AC) שמשקיעה בקריפטו בהיקף של כמה מיליארדי דולרים נקלעה לקשיים וערבונותיה להלוואות חולטו במספר פלטפורמות.

חברת BABEL FINANCE הסינית, בעלת השקעות קריפטו של כ-2 מיליארד דולרים, נקלעה גם היא לקשיים והקפיאה משיכות ללקוחותיה.

הבעיה חמורה יותר מחברה זו או אחרת, לאור הנטיה של פלטפורמות השקעות בקריפטו להשקיע אחת בשנייה. מנגנונים דומים של מכפלת סיכונים באמצעות השקעות סיבוביות התרחשה גם בגופים פיננסיים מסורתיים והייתה גורם מגביר ומאיץ של הקריסה הפיננסית בשנת 2008, שנזקיה ניכרים עד היום.

יחד עם זאת, הסכומים התיאורטיים של שוק הקריפטו מנופחים לחלוטין באמצעות "מסחר מכובס" שבו אותו שחקן או מספר קטן של שותפים קונים שוב ושוב נכסים זה מזה כדי לנפח מלאכותית את מחירם ואת נפח המסחר בהם. הנזק הממשי מוגבל למשקיעים יחידים שהימרו בכספם הרגיל על שוק הקריפטו ולתעשייה בתחום, אך אין כמעט גופים פיננסיים גדולים וחיוניים לתפקוד הכלכלה היומיומית בעלי חשיפה משמעותית למפולת שווקי הקריפטו.

במדיה מסוימת, עיתוי המפולת הנוכחית, בעידן בו גופים מוסדיים ובנקים רק מגששים את דרכם להשקעות בקריפטו, עשוי להיות משמעותי בהרחקת כספים אלו לתקופה ממושכת יותר בעתיד.

בעוד רשות הסחר האמריקאית מונה נכסי קריפטו גנובים בשווי מעל מיליארד דולרים בעת הגניבה, המשקיעים היחידים חשופים גם למגוון ניסיונות תרמית בהיקף קטן. משתמש הטוויטר ZACHXBT, שמתמחה בחשיפת רמאים דרך מעקב אחרי תנועת מטבעות הקריפטו בין ארנקים דיגיטליים, עוסק בעיר ב"דגים קטנים", יחידים בעלי פרופיל ציבורי ברשתות חברתיות, שקוראים לעוקביהם לרכוש מטבע או NFT של פרויקט קריפטו אחר למען רווח אישי בלתי גלוי, בעוד שאר המשקיעים צפויים להפסד מהיר.

1/ Here’s a thread on some of the public figures in the Web 3 space that deserve large fines and potentially jail time for creating or promoting multiple crypto/NFT scams.

בין המשפיענים החשודים נמצאת גם הכוכבת ההוליוודית לינדזי לוהאן. ZACHXBT טוען שהיא גובה 35 אלף דולרים בתמורה לפרסום חיובי לפרויקטים בקריפטו, שנועדו ללכוד משקיעים בפח, ללא גילוי נאות על התשלום שהיא גובה.

בימים אלו, כשגופים שמנהלים נכסים במיליארדים קורסים, המונח 'תרמית' בקריפטו נעשה קשה להבנה, משום שקשה למצוא שום התנהלות שאיננה תרמית.

מי שמרוויח מהירידות החדות הוא המאבק למיתון משבר האקלים הירידות החדות בקריפטו פגעו קשות בעסקי כריית הביטקוין והאת'ר. מחירי האנרגיה והחשמל העולים, ביחד עם צניחת הקריפטו, הפכו את כריית הביטקוין לפחות ופחות משתלמת.

מניות של חברת כרייה שנסחרות בבורסה נמצאות בצניחה דרמטי, לאור העובדה שפעלו במינוף , תוך לקיחת הלוואות בדולרים ואגירת ביטקוין לא מכור שכעת אין ברירה אלא למכור. חלק מהכורים פשוט נאלצים לנתק מכונות כריה מהחשמל או לפעול בהפסד.

אלכס דה וריס, הכלכלן שעוקב אחר צריכת החשמל של מטבעות קריפטו, אמר ל"דבר" כי מכונות הכרייה החדישות ביותר, מסוגלות להגיע לרווחיות תפעולית גם בשער של 8,000 דולרים וגם המכונות המנותקות יכולות לחזור לפעול אם שער הביטקוין יעלה.

בתחילת השנה כתב דה-וריס כי ביטקוין לבדו צרך חשמל ב-2021 בהיקף שנטרל את כל החיסכון בפליטות שמכוניות חשמליות ייצרו עד אותו היום. לפי חישוביו, גם מטבע שולי יחסית כמו DOGECOIN פולט פחמן בהיקף שמשתווה לכ-45% מהחיסכון הפליטות המשוער של כלל מכוניות טסלה לעומת רכבים מנוע בעירה פנימית.

As the Bitcoin/Ethereum crash continues, the combined reduction in energy consumption of these networks now equals that of a country like Austria

The reduction in global carbon emissions could be 110,000 metric tons of CO2 per day – almost as much as global CO2 reductions by EVs pic.twitter.com/8cVHlewbYP

— Digiconomist (@DigiEconomist) June 14, 2022