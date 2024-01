רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) מתקרבת לאישור של מספר קרנות סל (ETF), הצמודות למחיר המיידי של ביטקוין. היום (רביעי) אמורה להתקבל ההחלטה, אך היא עלולה להידחות בשל פריצת החשבון של ה-SEC ברשת X עם הודעה מזוייפת כאילו האישור כבר ניתן.

אחרי מתן האישור, כל אחד מחברי המליאה של הרשות רשאי לבקש דיון נוסף, מה שיעכב את ההליך. בינתיים החברות מוולסטריט שהגישו בקשות לקרן כזו כבר פרסמו לציבור את פרטי הצעותיהן העתידיות ללקוחות, כולל גובה העמלות שיגבו.

קרן סל היא מכשיר פיננסי המוצמד באופן פסיבי למדד כלשהו. קרן סל צמודה לביטקוין תהווה מכשיר השקעה נוח וזמין עבור ציבור רחב יותר מזה שהשקיע בביטקוין עד כה. היא מאפשרת חשיפה לביטקוין, תוך שימוש בדולרים בלבד, בלי צורך להחזיק ארנקי קריפטו (תוכנות המאפשרות העברת וקבלת תשלום בקריפטו).

קרנות סל נתונות לפיקוח מחמיר, אך המדד אחריו הקרנות אמורות לעקוב במקרה הזה, הביטקוין, הוא ספקולטיבי לחלוטין, בעל ערך יסודי שלילי בשל עלויות תפעול עצומות, ונתון למסחר רווי רמאות, מניפולציות ושוד. מסיבות אלו, ה-SEC סירבה עשרות פעמים לאשר קרנות כאלו. עתה היא נדחקה לפינה, וככל הנראה מתכוונת להעניק את האישור לו מייחלים בתעשיית הקריפטו.

ציוצים מפוברקים והמראה כושלת לירח

שלושה אירועים שהתרחשו טרם האישור, שניים סמליים ואחד ממשי, מדגימים כיצד תרבות ההונאה של הקריפטו תיעזר בקרן הסל כדי להתפשט אל תוך שוק ההון הממוסד והמפוקח.

ראשית, החשבון של ה-SEC ברשת X (לשעבר טוויטר) נפרץ, ונשתלה בו הודעה מזוייפת על מתן אישור לקרנות סל על ביטקוין. הזיוף גרף לזינוק זריז של כ-1,000 דולר בשווי השוק של הביטקוין, וצניחה מהירה לאחר מכן, כשהתברר שההודעה מזויפת.

The @SECGov X account was compromised, and an unauthorized post was posted. The SEC has not approved the listing and trading of spot bitcoin exchange-traded products. — U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) January 9, 2024

המהלך אפשר רווח מהיר למי שפעל בהתאם לשיטת ההונאה 'PUMP AND DUMP' ('נפח וזרוק'), כלומר קנה נכסי קריפטו בזמן הקפיצה הרגעית ונפטר מהם במהירות בזק.

אירוע סמלי שני הוא הניסיון "לשלוח את ביטקוין לירח". לא מדובר כאן בפירוש המטאפורי, של יצירת זינוק גדול בערך הדולרי של הביטקוין, אלא ליוזמת יחסי הציבור של זירת המסחר בקריפטו 'BITMEX', לפיה מטבע עליו חקוקה סיסמא לארנק ביטקוין תגיע לירח באמצעות החללית הפרטית 'פרגרין 1.' אלא שהפרגרין סבלה מדליפת דלק ולא תוכל להגיע לעולם לירח, אלא תשאר לשייט בחלל, אולי לנצח.

האירוע השלישי הוא הזינוק בהנפקת טוקן הקריפטו Thether, שאמור להיות צמוד דולר, אך חשוד ברמאות. מדובר בטוקן הקריפטו המרכז את מחזורי המסחר הגבוהים ביותר, אפילו יותר מביטקוין. כ-11 מיליארד נוצרו מאז אוקטובר, כולל 3.5 בשבוע האחרון.

#Tether has added $3.5bn in 7 days, out of thin air. pic.twitter.com/6rUSge9cOx — J. Fong (@jfhksar88) January 9, 2024

חברת thether מסרבת לפרסם תיעוד מדויק של הנכסים הדולריים המגבים אותו, או לאפשר למחזיקים לפדות thether תמורת דולרים. לפי החברה, שנתפסה בעבר בהונאת משקיעים, רק מספר מצומצם של לקוחות גדולים רשאים לבצע פדיון. המשמעותי בהם היה סם בנקמן פריד, הפילטנרופ "האלטרואיסט האפקטיבי" שכעת נמצא בכלא באשמת מעילה בכספי לקוחות ב-8 מיליארד דולר. בפועל, יש עדויות ספורות בלבד שפדיונות USDT בדולרים התרחשו, ועדויות אחרות לפיהן החברה מנפיקה מטבעות ללא גיבוי דולרי, לעיתים תוך קבלת ערבונות בקריפטו.

זוהי תרמית סיבובית: הטוקן משמש לניפוח פיקטיבי של הביטקוין, והביטקוין קביל כעירבון להנפקה שלו, כאשר החברות שמייצרות את הניפוח המלאכותי 'אורבות' לדולרים אמיתיים שיכנסו לשוק כתוצאה מעליית שווי המטבעות. מבקשי האישור לקרנות הסל התחייבו להזרים לשוק מאות מיליוני דולרים, כך שהרצת השער למעלה לפני כן תאפשר לכרישי הקריפטו למכור את נכסיהם הספקולטיביים בבורסה בתמורה להון עתק. כשזה יקרה, בועת הביטקוין תתפוצץ ושערו ירד, או שהכסף החדש שיכנס לשוק ינפח בועה חדשה.

"בריכת שתן של מהמרים ורמאים"

התנגדות ה-SEC לקרנות סל צמודות ביטקוין התרופפה בהדרגה. תחילה בורסת CME למסחר בסחורות אישרה חוזים עתידיים על ביטקוין, בהנחה שמדובר ב"סחורה" ולא ב"נייר ערך". גם ה-SEC לא קבעה מעולם בצורה מפורשת שביטקוין הוא "נייר ערך", ולא התערבה בהחלטה.

לאחר מכן ה-SEC אישרה קרן סל על חוזים עתידיים בביטקוין, אך לא על המחיר המיידי שלו. חברת 'גרייסקייל' תבעה את הSEC וזכתה, לאחר שנאסר עליה להפוך את קרן המחזיקה בביטקוין לקרן סל רגילה. לפי השופטים, האבחנה בין חוזים עתידיים למחיר המיידי היא שרירותי. ב-SEC החליטו לא לערער על ההחלטה, ומכאן נסללה הדרך לאישור בקשות רבות, כולל ענקיות הפיננסים 'בלאקרוק' ו'פידליטי' ועוד מספר שחקנים גדולים בוולסטריט. כעת ה-SEC מצמצמת נזקים: קרנות הסל העתידיות, לא יתירו רכישה ופדיון דרך ביטקוין, אלא במזומן בלבד.

What's at stake in the upcoming @SECGov decision on #BitcoinETFs? @DennisKelleher outlines the potential dangers for consumers, investors, and our entire financial system. pic.twitter.com/Z6y9PXRcNz — Better Markets (@BetterMarkets) January 9, 2024

"ה-SEC צריכה לדחות את הבקשות לקרנות סל על ביטקוין, אבל אנחנו לא חושבים שהם ידחו אותה, בגלל הלחץ העצום של תעשיית הקריפטו ושל יותר מדי שחקנים בשוק ההון המסורתי", אמר דני קלר, נשיא הארגון האמריקאי למען ביטחון כלכלי ורפורמה פיננסית 'BETTER MARKETS', "הרווחים הטורפניים בשוק הקריפטו הם עצומים. חבורה של אינסיידרים גורמים למראית עין של שוק שעולה ויורד, אבל ביטקוין, כמו שאר שוק הקריפטו הוא בעיקר בריכת שתן של ספקולנטים, מהמרים, טורפים ורמאים, המוצר הפיננסי המועדף על פושעים ברחבי העולם".

הארגון ניסח פנייה ל-SEC, שבה הוא מתריע מנזק עצום לציבור המשקיעים אם יאושרו קרנות הסל. "מדובר בטעות היסטורית", נכתב, "שתחשוף מליוני עובדים אמריקאים ופנסיונרים לאותם נזקים שהרשות קיימת על מנת למנוע אותם".

לכאורה, חשיפה לביטקוין דרך קרן-סל, חוסכת למשקיע את הסיכונים הרבים של אחזקה בארנק קריפטו, שם אבדן הסיסמה מוביל לאבדן התכולה של הארנק לנצח. מנגד, היא מגבירה את החשיפה לתנודות מחיר ומניפולציות שוק. לא ברור האם זיוף הודעת ה-SEC, האחרונה ברשימה ארוכה מנשוא של מקרי נוכלות והונאה בעולם הקריפטו, תגרום לרשות לחשב מסלול מחדש. הפריצה מסתמנת יותר כניצחון לשקרים בוטים ופשע מאורגן עם יחסי ציבור על פני השכל הישר.