אפוקליפסה מתי: מסקנות מעיון בספרו של 'פעיל הסביבה שהתפקח'

האם האנושות בדרך להכחדה בגלל משבר האקלים? מייקל שלנברגר מבטיח לחשוף בספרו "אפוקליפסה אף פעם" כיצד "הירוקים מנציחים עוני ופוגעים בכולנו" אבל רחוק מאוד מלממש את ההבטחה. הספר עצמו מעניין, בעיקר כמסמך המשקף את החרדה של הימין העמוק מהמחנה הירוק. התשובה שלהם, מתחילה בהכפשה עמוקה של התנועה הסביבתית.

שלנברגר מבקש להזהיר מפני המזהירים מקטסטרופה סביבתית. לשיטתו, משבר האקלים חמור פחות מעוני ותת-פיתוח, אנרגיה גרעינית היא מופלאה ומפיצי החרדות מקצועיים כמו תנועת 'המרד בהכחדה' או הפעילה השבדית גרטה טונברי, מסוכנים יותר מגזי החממה.

הספר שתורגם לאחרונה לעברית, הוא גיבוב של אנקדוטות אישיות, התקפות לא ענייניות וסתירות פנימיות. אבל מדי פעם יש בו גם ביקורת הגיונית של התנועה הסביבתית שכדאי לפעילי סביבה לקחת בחשבון.

שלנברגר היה בעבר פעיל סביבה בעל שם בחוגים ירוקים. הוא מעיד על עצמו שהתפקח ממה שהוא רואה כציוויים של 'אורתודוקסיה ירוקה': העדפה מוחלטת לאנרגיות מתחדשות, התנגדות תמוהה לאנרגיה גרעינית והתעלמות מהתועלת שיש לדלקים פוסיליים.

Speak for yourself, Greta.

We in the U.S. reduced our emissions more than any other country btwn 2000-2020, mostly thanks to fracking

Meanwhile your country, Sweden, is shutting down its nuclear plants, which will raise emissions, and you won’t lift a finger to help stop it https://t.co/aEIdu2X6Da pic.twitter.com/UdNpvEhIqi

— Michael Shellenberger (@ShellenbergerMD) April 1, 2021