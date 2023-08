אפל הודיעה על תמיכה בהצעת חוק 'הזכות לתקן' בקליפורניה, הפעילים ספקנים

חברת אפל הודיעה על תמיכתה בהצעת חוק בנושא 'הזכות לתקן' במדינת קליפורניה בארה"ב. ההצעה תחייב יצרניות של מכשירים אלקטרוניים לאפשר תיקון של המכשירים באופן עצמאי, ולספק את החלפים הנדרשים לכך.

פעילי תנועת 'הזכות לתקן', המבקשים לעגן בחוק את זכותם של צרכנים וטכנאים לרכוש חלפים, מדריכי הרכבה, תוכנות אבחון וכל מה שדרוש לתיקון חפשי של מכשירים, מברכים על תמיכתה של אפל בהצעת החוק. עם זאת, חלקם ספקנים ביחס לשאלה האם היא אכן תאפשר תיקון עצמאי של המכשירים.

הצעת החוק 'הזכות לתקן' עברה במאי האחרון בסנאט של קליפורניה ברוב של 38 תומכים מול אפס מתנגדים. כדי שתיכנס לתוקף, נדרשות הצבעות נוספות. ההצעה חיכתה על "רצפת" הסנאט כ-6 שנים, בהן לא הועלתה בשל לובי חזק של יצרני האלקטרוניקה, אך לחץ ציבורי רחב גרם לבסוף להעלאתה להצבעה.

רק אחרי התמיכה הפוליטית המוחלטת, פרסמה השבוע חברת אפל מכתב למובילת החקיקה, הסנאטורית סוזן אגמן, ובו תמיכה בהצעת החוק.

לפי המכתב, אפל "תומכת בהצעת החוק מפני שהיא כוללת דרישות שמגינות על הבטיחות של הצרכנים ואבטחת המידע, כמו גם על הקניין הרוחני של היצרנים". החברה ציינה כי תמיכה זו מותנית בכך שטכנאים עצמאים יחויבו להצהיר על שימוש בחלפים לא מקוריים, ושהחובה שתוטל על החברה לספק חלפים, תוגבל לערוצים מאושרים, ולא לאספקה חופשית.

אפל מאשרת כיום כמה סוגי שירותי תיקון מכשירים: תיקון על ידי החברה, תיקון על ידי חברות שקיבלו ממנה הסמכה, טכנאים עצמאים שהתקשרו בהסכם עם החברה, ולקוחות שמבצעים בעצמם תיקונים.

לואיס רוסמן, טכנאי אלקטרוניקה מטקסס, סבור שכל האפשרויות הללו נחותות לעומת השירות שהוא מסוגל להציע, ושאפל מייצרת בכוונה סוגי שירות חסרים ומוגבלים. לשיטתו, אפל נמנעת במתכוון מהצעת סוגי תיקונים רבים שהוא עצמו כן מציע, או שהיא מבצעת אותם ביוקר ואף ברשלנות.

התכנית לטכנאים עצמאים מחייבת חתימה על הסכמים דרקוניים עם החברה, מונעת מהטכנאי לאגור מלאי חלפים ומבחר מוגבל מאוד. מספר יוצרי רשת בתחום הטכנולוגיה שניסו את התכנית החדשה לתיקונים בבית הלקוח, סברו שהיא נועדה במכוון להיכשל, משום שהיא לא משתלמת כלכלית, מוגבלת בסוג החלפים שהיא מציעה ולא מספקת מענה להנדסת המוצר של אפל בשנים האחרונות, שמקשה על תיקונים שלא על ידי החברה.

לפי רוסמן, בעבר היה אפשר לרכוש מסכים למחשבי אפל במחיר משתלם, אך כיום ניתן להשיג רק מכלולי מסך יקרים, שכוללים גם רכיבים שמושפעים משבר במסך, כמו מצלמה, אנטנת WIFI ואחרים. בעבר היה ניתן לאבחן במדויק בעיות במחשבי אפל בעזרת תוכנה, אך בגרסא העדכנית תוכנה זו הוגבלה, תוך הפניית הלקוח לשירות אצל אפל, מבלי לפרט את תוצאת האבחון.

רוסמן חושד בטוהר כוונותיה של אפל. לדבריו, "אפל יצרה תכנית שלמה לתיקונים שהיא חסרת ערך, רק כדי להיאבק בהצעות חוק, ועכשיו הם פתאום אומרים 'לא משנה'. עד שאוכל לרכוש מאפל סכימה אלקטרונית של המוצרים, כל עוד אני לא יכול לבקש מהספקים של אפל חלפים שהם מייצרים רק בעבורה, עד שלא יהיה לי כלי שמאפשר לכייל את חיישן ה'שינה' של המחשב, אני לא מאמין לזה".

לעומת הספקנות של רוסמן, נתן פרוקטור, מארגון הצרכנים UPIRG, סבור שמדובר ב"צעד ענק, שיקדם את החוק בקליפורניה לקראת אישור". לדבריו, זהו גם "מפגן כוח חשוב של תנועת הזכות לתקן, שנאבקת מול אפל ראש בראש יותר מעשור".

הפעילה גיא גורדון בירן, מארגון 'התאחדות המתקנים', סבורה ש'אפל הבינו שלא יוכלו לעצור את החקיקה, ולכן הם מנסים לתמוך כדי להימנע מעוד תבוסה חקיקתית".

הפגיעה בזכות לתקן לא קיימת רק במוצרי אלקטרוניקה, אלא גם בכלי העבודה של חקלאים, ברכבים פרטיים, במכשור רפואי ואפילו בציוד צבאי.

חלק משמעותי מההישג קשור לאסטרטגיה של התנועה ליצירת מאבק פוליטי בתוך המדינות בארצות הברית, ולא להיאבק על חוק פדרלי. עבור תאגידי האלקטרוניקה, הפעלת לובי מול עשרות הצעות חוק במדינות שונות בארה"ב היא יקרה ומורכבת הרבה יותר מאשר הניסיון לסכל הצעה אחת פדרלית. מהצד השני, מספיק שמדינה אחת בארה"ב תאשר חוק משמעותי בנושא כדי לגרום ליצרנים 'להתכופף', ולהעניק את אותן הזכויות גם לתושבי מדינות אחרות בארצות הברית, בשל הקושי לבצע מדיניות לא אחידה לאורך שרשרת היצור ובמתן השירות ללקוח.

בשנים האחרונות קיבל המאבק רוח גבית גם מממשל ביידן, שהורה לסוכנויות פדרליות לתמוך בזכות לתקן, במסגרת הפיקוח שלהם על הסחר בארצות הברית.

עד עתה, יצרניות אלקטרוניקה הצליחו למנוע כניסה לתוקף של חוקים משמעותיים בנושא, לעתים תוך שינוי החוק ברגע האחרון, בצורה שמרוקנת אותו מתוכן כמו במדינת ניו יורק. המושלת חתמה על החוק, רק לאחר מספר שינויים, שאפשר ליצרניות למכור 'קיט חלפים', במקום רכיב בודד, מה שמייקר את התיקון באופן משמעותי ופוגע בכדאיות שלו ללקוחות. הצעת החוק בקליפורניה לא כוללת כיום סייג כזה, אך קשה לדעת אילו שינויים תעבור ההצעה עד שתיכנס לתוקף.

Thank you @SenSusanEggman @asmstevebennett @CALPIRG @cawrecycles @EFF for showcasing the urgent need to pass #SB244 for the #RightToRepair. CA generates 1.5 tons of each waste every minute, and we could reduce waste if we got what we need to fix our stuff #CAleg pic.twitter.com/Lclg8peg6G

— Jenn Engstrom (@JennEngstrom) August 22, 2023