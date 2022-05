כלכלת הקריפטו בסכנה גוברת של קריסה, זקוקה לכסף כדי לחלץ עצמה מהמשבר ולהשאיר את הציבור עם נכסים פריכים וחסרי ערך יסודי. מכיוון שהסיכוי להרוויח קטן בהרבה מאשר הסיכוי להפסיד, מדובר בהשקעה מסוכנת מאוד. לעומת זאת, לקריסה בקריפטו יש גם השלכות חיוביות, בכלכלה ובסביבה גם יחד.

שורת הגופים הפיננסיים בישראל שמאפשרים לקנות דרכם מטבעות קריפטו הולכת ומתארכת. אלטשולר שחם, בנק פפר, וכעת גם חברת האשראי MAX, כשאחרים ממתינים בתור. העיתונות מדגישה סיפורים נוצצים על רווחים שהשיגו ישראלים בקריפטו והקושי שיש להם לממש אותם במערכת הבנקאות המקומית.

המציאות עגומה הרבה יותר. למטבע קריפטו אין ערך יסודי. כשם ששלד בורסאי שימושי רק על מנת לעקוף את הרגולציה הכרוכה בכניסה למסחר בבורסה באמצעות הנפקה, גם מטבע קריפטו שימושי בעיקר לביצוע מעקפים על כללי פיקוח פיננסיים ולא מעבר.

ההתלהבות בקרב גופים עסקיים בעת הנוכחית להקל על מכירת מטבעות קריפטו לציבור הרחב נובעת מהמצב המייאש בתעשיה עצמה – התרסקות שערי המטבעות, מחסור בכסף מדינה למימון התפעול המתייקר של הקריפטו, ובייחוד – הרצון בכסף של אחרים כדי לאפשר למשקיעים ותיקים לממש את השקעתם ברווח, אחרי שרבים מהם עברו לאחרונה להפסד.

הם רוצים כעת את הכסף של הציבור, כדי שהם יוכלו להנות ממנו, בזמן שהמשקיעים יקבלו "חרוזי קסם" חסרי כל ערך מעשי. המשקל של נכסי קריפטו הצבורים שקשים למימוש גדל מאוד בשנה האחרונה, מה שתורם להשקעות הגדולות של חברות ומשקיעי הקריפטו בשיווק לציבור הולך וגדל את הפוטנציאל של הקריפטו, תוך הסתרת המצוקה הגוברת של התעשיה.

אסטרגיית השיווק של קריפטו לצעירים כוללת השקעות מאות מליוני דולרים בפרסומות, ונעזרת בסלבריטאים ובתדלוק של FOMO – 'חרדת החמצה', כאילו מדובר בחידוש מבטיח. כל זאת מבלי לציין אפילו עובדה אחת ביחס לקריפטו עצמו.

יש מעט מאוד מספרים שאפשר לסמוך עליהם ביחס לכלכלת הקריפטו, אך נתון מעניין אחד הוא שהיקף התפוצה שווי השוק של מטבעות קריפטו צמודים לדולר ירד החודש בכ-12 מיליארד דולר.

במילים אחרות, סביר להניח שהחברות המנפיקות הזרימו כ-12 מיליארד של דולרים אמיתיים כדי לאפשר פדיונות בקריפטו ושיש להן 12 מיליארד דולר פחות למימושים הבאים. מכל החקירות הרגולטוריות עד כה, עולה שנכסים אלו אינם מגובים די הצורך או בכלל בדולרים אמיתיים, כך שסיכון ההחזקה בהם מתגבר לאחר המימושים הנוכחיים.

ג'ורג' סטולפי, פרופסור למדעי המחשב מברזיל, קרא לאחרונה בטוויטר לעמיתיו למקצוע להביע את דעתם על טכנולוגיית הבלוקצ'יין ומטבעות קריפטו. סטולפי קבע כי מדובר במערכות תשלומים כושלות לחלוטין ו'הונאה טכנולוגית'. לציוץ ישנם מעל 7,000 לייקים, וכ-2,000 שיתופים, מאות מהם ממדעני מחשב התומכים בדעתו.

רק מדענים בודדים סבורים אחרת, כשסטולפי טוען שאלו בעיקר אנשים המקבלים שכר מתעשיית הקריפטו או מושקעים בה בדרך אחרת.

Every computer scientist should be able to see that cryptocurrencies are totally disfunctional payment systems, and that "blockchain technology" (including "smart constracts") is a technological fraud. Would they please say that out loud?

— Jorge Stolfi (@JorgeStolfi) May 5, 2022